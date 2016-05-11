Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Санкт-Петербург потратит в 2016 году на 2,9 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Соответствующую корректировку приняли 11 мая на заседании городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Заксобрание Санкт-Петербурга

Текущие расходы увеличатся на 7,3 млрд рублей, из этой суммы 1,36 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Они будут направлены на обеспечение льготников лекарствами. Еще 31 млн рублей пойдет на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Но за счет экономии на адресной инвестиционной программе в размере 4,4 млрд рублей общее увеличение составит 2,9 млрд.

Остальные дополнительные средства потратят на ремонт дорог (500 млн рублей), здравоохранение (840 млн рублей), увеличение субсидий перевозчикам (660 млн рублей) и другие цели. Кроме того, 1,15 млрд рублей пойдет на информатизацию и связь, а 4,17 млрд рублей — на возмещение расходов на эксплуатацию Западного скоростного диаметра.

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Общий объем доходов бюджета в текущем году согласно корректировке увеличивается на 2,9 млрд. рублей. В итоге, доходы бюджета Северной столицы в 2016 году составят 435,8 млрд рублей, расходы — 494,4 млрд рублей. Дефицит городского бюджета составит 58,6 млрд рублей.