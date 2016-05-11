Самара, 11 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Если, следуя примеру прокурора Крыма Натальи Поклонской, так пойдет и дальше, и каждый будет приходить в «Бессмертный полк» и нести портреты своих кумиров, затем партийные знамена, потом какие-то плакаты, фотографии политических лидеров, людей, вызывающих у них уважение, то это уничтожит суть этой народной акции. Смысл акции «Бессмертный полк» заключается именно в выражении памяти по отношению к собственным родственникам, которые воевали в Великую Отечественную войну и ковали победу в тылу. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы — доктор исторических наук Михаил Матвеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Москве

Возможно, Поклонская таким образом преследует пиар-цели, может быть, даже не столько собственное продвижение, сколько выражение своей любви к последнему российскому императору, считает Михаил Матвеев. «Но на мой взгляд, будучи прокурором Крыма, чьи действия вызывают неизменное внимание СМИ, общественности и предаются обсуждению, Поклонская должна поступать более ответственно», — отметил он.

«Всем известна любовь Натальи Поклонской к последнему российскому императору Николаю II, которую она выражает давно, поэтому, с одной стороны, поступок ее вполне понятен, с другой стороны, то объяснение, которое она этому дала, на мой взгляд, мало оправдывает ее, — прокомментировал ситуацию самарский политик. — Сложилось впечатление, что она просто не поняла суть акции «Бессмертный полк», его смысл. Если бы она шла с иконой Спасителя или Божией Матери, то, возможно, это было бы более оправдано, чем с иконой конкретного исторического деятеля — Николая II, который вызывает далеко не однозначное отношение и реакцию в обществе. Его роль в истории страны далеко не однозначна, начиная с втягивания России в русско-японскую войну, которая имела тяжелейшие последствия для социально-экономического климата в России. Вхождению России в первую мировую войну, приведшую страну к революции и гражданской войне. Никто не спорит, что Николай II принял мученическую смерть и вел себя в последние месяцы жизни очень достойно и по-христиански, но какое он имеет отношение к Великой Отечественной войне и почему с его портретом необходимо выходить на акцию «Бессмертный полк», по моему, никто, кроме Натальи Поклонской, не понял».

«Повторюсь, я бы не стал придавать большого значения этому отдельно взятому эпизоду, но прокурор Поклонская подала пример, как можно уничтожить народную акцию «Бессмертный полк», — подчеркнул депутат Матвеев.