В Обнинске поставят памятник первопроходцам атомной энергетики
Обнинск, Калужская область, 11 мая, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Открытие памятника памятника первопроходцам атомной энергетики запланировано на июль 2016 года и приурочено к празднованию 60-летия со дня основания города Обнинска и 70-летию Физико-энергетического института имени А.И.Лейпунского, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM.
По информации управления городского хозяйства администрации Обнинска, по итогам конкурса на лучший проект памятника Первопроходцам атомной энергетики победу одержала композиция, выполненная скульпторами Владимиром Сапрыкиным и Алексеем Дубиным.
Члены топонимической комиссии посетили в подмосковном Зеленограде скульпторов-победителей. В состав делегации также вошел заслуженный художник Российской Федерации Александр Павлович Шубин. Скульпторы представили макет фигуры атомщика-первопроходца, выполненный в глине в натуральную величину.
В ближайшее время предстоит процесс формования, а затем отливки скульптуры из бронзы.