Обнинск, Калужская область, 11 мая, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Открытие памятника памятника первопроходцам атомной энергетики запланировано на июль 2016 года и приурочено к празднованию 60-летия со дня основания города Обнинска и 70-летию Физико-энергетического института имени А.И.Лейпунского, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

По информации управления городского хозяйства администрации Обнинска, по итогам конкурса на лучший проект памятника Первопроходцам атомной энергетики победу одержала композиция, выполненная скульпторами Владимиром Сапрыкиным и Алексеем Дубиным.

Члены топонимической комиссии посетили в подмосковном Зеленограде скульпторов-победителей. В состав делегации также вошел заслуженный художник Российской Федерации Александр Павлович Шубин. Скульпторы представили макет фигуры атомщика-первопроходца, выполненный в глине в натуральную величину.

В ближайшее время предстоит процесс формования, а затем отливки скульптуры из бронзы.