Пекин, 11 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Национальное статистическое бюро КНР опубликовало последние данные по продажам автомобилей в Китае. В апреле 2016 г. продажи легковых автомобилей выросли на 6,5% в годовом эквиваленте и составили 1,78 млн единиц.

never7.tistory.com Автотранспорт

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за прошедший месяц увеличились продажи не только легковых авто, но и грузовой техники и автобусов. В апреле было продано более 2,12 млн автомобилей, что на 6,3% больше, чем в апреле прошлого года, пишет «Сина синьвэнь».

Увеличение объемов продаж связывают со снижением почти в два раза налогов на некоторые типы автомобилей. Местные производители занимают в Китае более 45% автомобильного рынка.

Самыми популярными иностранными марками авто остаются Volkswagen, Audi, Toyota и Ford. Китайский автомобильный рынок является самым крупным в мире.