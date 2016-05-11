Киев, 11 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Атомная энергетика

pixabay.com Нефть

Атомные электростанции Украины в январе — апреле 2016 года сократили выработку электроэнергии на 6,2% — на 1,922 млрд кВт⋅ч — по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 29,094 млрд кВт⋅ч. Более того, согласно официальной статистике, непосредственно в апреле этого года производство электроэнергии снизилось сразу на 14,1% (на 1,024 млрд кВт⋅ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 6,25 млрд кВт⋅ч. Сообщается, что производство электроэнергии Запорожской АЭС за четыре месяца этого года составило 11,365 млрд кВт⋅ч (-10,1%), Южно-Украинской АЭС — 5,214 млрд кВт⋅ч (-16,2%), Ровенской АЭС — 6,844 млрд кВт⋅ч (+0,7%), Хмельницкой АЭС — 5,672 млрд кВт⋅ч (+6%).

В настоящий момент в работе находятся 9 из 15 блоков четырех действующих АЭС Украины — на различных ремонтах сейчас 3 блока Запорожской АЭС, 2 — Ровенской (причем энергоблок №3 Ровенской АЭС был отключен от энергосети для устранения неплотности в системе охлаждения статора генератора турбогенератора ТГ-5 буквально 10 мая) и 1 — Южноукраинской.

Между тем украинский оператор АЭС «Энергоатом» поставил на Запорожскую АЭС партию ядерного топлива, произведенного в Швеции на мощностях компании Westinghouse, для его последующей загрузки в четвертый энергоблок станции. Точные сроки загрузки топлива в реактор четвертого блока пока не определены, поскольку еще нет утвержденного графика планово-предупредительных ремонтов на 2017 год, в ходе которых традиционно производится загрузка. Сейчас ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется только на одном блоке Южно-Украинской АЭС, однако по плану властей в Киеве в ближайшее время на него должны перевести крупнейшую на Украине и в Европе Запорожскую АЭС с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт.

Корпорация «Росатом» в инициативном порядке разработала проект указа о частичном возобновлении Россией действия договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в отношении Украины — здесь речь идет о продукции, необходимой для производства оборудования длительного цикла изготовления (парогенератор, реактор, главный циркуляционный насосный агрегат и другие) для АЭС. Украинские эксперты считают это однозначно положительным сигналом, а вот власти в Киеве российскую инициативу предпочитают не замечать. Более того, практически сразу же появилась информация, что руководство украинских АЭС рассматривает возможность закупки оборудования чешских компании MICo sro и P.K.invest sro, которые принадлежат консорциуму V4 SIE, для импортозамещения российского оборудования в атомной отрасли.

Газ

Во время отопительного сезона 2015−2016 гг., с октября по апрель включительно, все категории потребителей на Украине использовали 24 млрд кубометров природного газа, отчиталась компания «Укртрансгаз». Согласно оперативной информации оператора украинской ГТС, для покрытия такого объема потребления был использован природный газ своей добычи — 11,8 млрд кубометров, отбор из подземных хранилищ составил 8,6 млрд кубометров, импортные поставки — 4,9 млрд кубометров.

Также сообщается, что запасы природного газа в ПХГ Украины после завершения отопительного сезона увеличились на 400,53 млн кубометров и сейчас составляют 8,8 млрд кубометров топлива.

Довольно благоприятна для Киева статистика и по транзиту: Украина в январе—апреле 2016 года увеличила транзит газа в Европу и Молдавию на 38,5% (на 6,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 24,8 млрд кубометров топлива. По итогам именно апреля этого года транзит газа в страны Европы и Молдавию вырос на 7% (на 361,8 млн кубометров) по сравнению с апрелем прошлого года — до 5,5 млрд кубометров.

Продолжается битва с российским проектом «Северный поток — 2». Так, госсекретарь США Джон Керри в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Вашингтоне заявил, что «СП-2» «вызывает у меня и у всех здесь глубокую озабоченность».

«Мы абсолютно уверены, что он окажет негативное воздействие на Украину, Словакию и Восточную Европу… эту проблему нельзя упускать из виду», — заявил Керри. Госсекретарь США отметил, что Украина снизила свою зависимость от России в области поставок газа и минувшей зимой получила больше природного газа из Европы (российского же происхождения, продаваемого Украине на западные кредиты западными же посредниками — ИА REGNUM), чем из России.

В ответ еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете дал понять, что Евросоюз также заинтересован в том, чтобы Украина пока что оставалась «значимым» транзитным газовым коридором.

«Несмотря на экономические и политические проблемы, Украина продолжает оставаться надежным партнером по газу и транзитной страной. В интересах всех сторон, включая центрально‑ и восточноевропейские страны (ЕС), чтобы Украина оставалась значимым транзитным коридором», — сказал он, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, где прошли дебаты по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», буквально через несколько дней после заявления Керри.

Еврокомиссар отметил, что успешная имплементация т.н. «зимнего газового пакета» при «конструктивном» участии России и Еврокомиссии в принципе позволила обеспечить местное потребление на Украине и гарантировать надежный транзит российского газа в ЕС. Однако дальнейшие переговоры категорически застопорились — как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия готова обсуждать ситуацию, но пока не получала официальных предложений.

Внутренний рынок

В конце апреля Кабмин Украины принял решение об очередном повышении тарифов на газ для всех потребителей. Ранее были разные тарифы при разном уровне потребления и в зависимости от сезона. Сейчас же правительство установило единый тариф для населения — 6879 гривен за тысячу кубометров. Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, такое повышение тарифов «поставит точку в спекуляциях на газовом рынке, и начнется период инвестирования в экономику и добычу природного газа». Соответственно, в полтора-два раза выросли цены на тепло и горячую воду, например, в Киеве стоимость горячей воды с 1 июня повысится до 63−78 грн за кубометр, при том что пока что цена данной услуги находится в пределах 37−41 грн за кубометр. Аналогичный порядок цен будет и в других городах страны.

Чтобы частично компенсировать удар для незащищенных слоев населения, Кабмин дополнительно выделил 5,3 миллиарда гривен на субсидии в текущем году, увеличив их годовой объем с 35 до 40 млрд гривен, после чего глава правительства Владимир Гройсман заявил, что украинцы «не почувствуют» роста тарифов.

Однако эксперт, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что сумма субсидий возрастет минимум вдвое.

«Резкий рост тарифов на газ для населения (с 3600 грн. до 6879 грн.), которое использует его для обогрева жилищ (это 82% от объемов реализации данной категории), и практически двукратное удорожание услуг централизованного отопления и горячей воды в городах позволяют предположить, что увеличение количества претендующих на субсидии составит 1,8−2 раза. Это косвенно подтверждается оценками Минсоцполитики, которое рассматривает вариант, при котором до 75% домохозяйств обратятся за субсидией (в прошедшем отопительном сезоне эта доля составляла 35%). Субсидии за январь — март 16 года УЖЕ были начислены в объеме 26 млрд грн. Следовательно, можно прогнозировать увеличение суммы, необходимой для покрытия субвенции в бюджете, в 1,8−2 раза, т. е. до 63−75 млрд грн, а не до 40 млрд грн», — считает Марунич.

В свою очередь, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что считает необоснованным повышение цены на природный газ для населения, отметив, что украинцам поставили цену минимум в 10 раз больше, чем себестоимость газа отечественной добычи.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко парирует — установление единой рыночной цены на газ и сокращения объемов потребления газа — это путь «к полной энергетической независимости Украины», заодно предложив жителям сельских территорий думать над «постепенным отказом от потребления газа».

Ирония ситуации в том, что большинство сельского населения Украины в течение последних 20 лет поголовно газифицировали.

«Вы поднимаете вдвое цену на газ для сельского населения, и здесь еще Розенко говорит, чтобы крестьяне отказывались от газа. Чем им топить? Кизяками?» — задается вопросом Тимошенко.

Именно с «тарифного конфликта» начнет работу Верховная рада 11 мая после праздничных каникул — поскольку, по выражению лидера Радикальной партии Олега Ляшко, власти «грабят людей среди белого дня». Прогнозируется серьезный конфликт — вплоть до блокирования работы украинского парламента.

Нефть

Согласно официальной информации, транзит нефти по территории Украины в страны Европы в январе — марте 2016 года сократился на 19,6% (на 771,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и составил 3 млн 159,6 тыс. тонн. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в марте этого года транзит нефти через Украину уменьшился сразу на 43,1% (на 667,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 879,8 тыс. тонн. Добыча нефти на материковой части территории Украины в январе — марте 2016 года сократилась на 13,6% (на 62,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 398 тыс. тонн.

Согласно обнародованной в мае отчетности, чистый убыток крупнейшей нефтяной компании страны «Укрнафта» (50%+1 акция принадлежит государству в лице «Нафтогаза Украины») в первом квартале 2016 года составил 510 млн грн — после прибыли в 1,95 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Сообщается, что чистый доход компании от реализации продукции в первом квартале снизился в 2,6 раза — до 3,12 млрд грн, финансовый результат от операционной деятельности за указанный период составил «минус» 825 млн грн, по сравнению с прибылью в 2,07 млрд грн в первом квартале прошлого года.

Однако в Киеве не унывают — как заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, зато Иран заинтересован в транспортировке нефти по печально известному «антироссийскому» трубопроводу «Одесса — Броды».

«Высказали огромнейшую заинтересованность в форме транспортировки иранской нефти по трубопроводу Южный — Броды, поскольку это — наилучшая логистика. Соответствующие договоры могут быть заключены в течение ближайших двух месяцев», — заявил Насалик.