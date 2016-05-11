Владивосток, 11 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Жители Приморского края накопили крупные долги за электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение. В общей сложности речь идёт об 1,3 млрд рублей неуплаты перед энергетиками — ПАО «ДЭК». Ещё 1,6 млрд рублей жители Владивостока, Артёма и Партизанска задолжали АО «ДГК». В первом случае специалисты готовы идти на крайнюю меру и оставить 5 тысяч приморцев без электроснабжения, во втором случае проблемный вопрос с неплательщиками будут решать суды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

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Как пояснили в пресс-службе ПАО «ДЭК», на 1 апреля долги населения Приморского края превысили 1,3 млрд рублей. В график майских отключений уже попали 5 тысяч человек, которые не уплатили за электроснабжение около 65 млн рублей. С января по апрель крайняя мера уже коснулась 9,5 тысячи потребителей — они задолжали 148 млн рублей.

Региональный оператор обозначил, что отключение от электроснабжение квартир и домов является одной из самых эффективных мер воздействия, однако за счёт досудебной работы в первом квартале 2016 года удалось вернуть 403 млн рублей (222,8 тысячи потребителей).

Пресс-секретарь структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация «АО ДГК» Ия Платунова обозначила, что за услуги отопления и горячего водоснабжения жители Владивостока, Артёма и Партизанска задолжали свыше 1,6 млрд рублей. В каждом отдельном случае эта сумма варьируется от 30 до 160 тысяч рублей.

Так, за первый квартал этого года в суд было направлено 5 756 исковых заявлений на сумму более 91 млн рублей: неплательщиков ожидают судебные разбирательства, визиты судебных приставов, аресты имущества, счетов.

Уже было проведено 224 рейда, наложены аресты на счета почти 4 тысяч должников, свыше 50 приморцев получили запрет на выезд за пределы России. Кроме того, долг 230 хронических неплательщиков удерживается из заработной платы.