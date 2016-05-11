Таллин, 11 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Подразделения союзников по НАТО, участвующие в учениях «Весенний шторм» в Эстонии, выдвинулись к месту учебных боев близ границы страны с Российской Федерацией (РФ). Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

nato.int Военные учения НАТО

«Сегодня (11 мая) с Центрального полигона к месту проведения учебных боев на юго-востоке республики начали выдвигаться отдельными колоннами более 500 транспортных средств и боевой техники 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии и подразделений союзников НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе союзнических подразделений, которые уже сегодня вечером подойдут к границе, выступают военные из ряда стран (Нидерланды, Польши, США, Латвия, Литва).

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