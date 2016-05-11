Москва, 11 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В условиях небольших движений доллара и индексов акций основным ньюсмейкером финансовых рынков выступает нефть. Котировки чёрного золота ожидаемо пошли вверх, корректируясь после падения, но это повышение было чрезмерным, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

ptra Нефть

«На графиках обоих сортов образовалась свечная фигура «пинцет». Она возникает, когда две соседних длинных свечи имеют примерно одинаковые цены открытия и закрытия. Является фигурой неопределённости. Требует дальнейшего подтверждения направления движения последующими ценами. И вот поэтому следом за «пинцетом» может появиться «скальпель», который будет резать котировки нефти», — пояснил эксперт.

Кроме того, продолжается «нефтяная война» между Саудовской Аравией и Ираном. Каждая из этих стран заявляет о грядущем увеличении добычи. По мнению Гойхмана, «это перекрывает и снижение производства в Штатах, и возможный всплеск спроса со стороны Китая. Новые слухи о возможной заморозке добычи на совещании ОПЕК в июне, уже с участием Ирана, пока не находят подтверждения, да и вряд ли способны привести к возврату на максимумы года. Рынок не верит в дежавю времён до Дохи».

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«Сегодня, 11 мая, выходят официальные данные о запасах и добыче в США от Министерства энергетики. Как правило, они по направленности совпадают с информацией API. Если так, то углеводороды рискуют вновь испытать снижение в ближайшее время. Поддержкой для Brent выступает уровень $44,5, для WTI — 43,6». Рубль по-прежнему склонен к ослаблению. И в случае снижения нефтяных цен пара доллар/рубль сохраняет вероятность движения к 66,5−66,8 руб./доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 11 мая мировые цены на нефть корректируются вниз на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США после роста накануне. Так, по данным на 09:04 мск, баррель Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже снизился на 0,419% до $45,33. Марка WTI к этому времени в Нью-Йорке подешевела на 0,495% и составила $44,44 за баррель.