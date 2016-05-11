Осло, 11 мая, 2016, 10:51 — ИА Регнум. 27,8 млн человек пришлось покинуть свой дом в 2015 году из-за вооруженных конфликтов и природных бедствий, в результате чего число мужчин, женщин и детей, ставших внутренне перемещенными лицами, превысило суммарное население Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Каира, сообщает Норвежский совет по делам беженцев (НСБ).

Сергей Иванов. Обратные переселенцы. 1888

«Это количество сравнимо с тем, как если бы население Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Каира пришлось хватать свои вещи — часто в состоянии паники — и отправляться в путь, полный неопределенности», — заявил генеральный секретарь НСБ Ян Эгеланд. «Иными словами, ежедневно в 2015 году свои дома пришлось покидать 66 тыс. человек», — добавил он.

К таким данным НСБ пришел при подготовке Международного доклада о внутреннее перемещенных лицах, в котором учитываются все лица, вынужденные покидать свои дома из-за вооруженных конфликтов и природных бедствий.

По данным составителей доклада, за 2015 год зарегистрировано еще 8,6 миллионов человек в результате вооруженных конфликтов или волны насилия, и к концу году их общее число — с учетом прошлых лет — составило 40,8 миллионов человек.

«Это самый крупный показатель, из когда-либо регистрируемых, он в два раза превышает общемировое число беженцев», — отметил Эгеланд.

Основная ноша вооруженных конфликтов ложится на плечи жителей Ближнего Востока и Северной Африки, где за отчетный период 4,8 миллионов человек были вынуждены спасаться бегством. При этом на Сирию, Йемен и Ирак приходится более половины внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных по всему миру.

Также в десятку стран с наибольшим числом внутренне перемещенных лиц вошли, в частности, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Ирак, Южный Судан и Судан.

Число людей, вынужденных спасаться бегством в результате природных катаклизмов, достигло в 2015 году 19,2 миллионов человек в 113 странах. Чаще всего это связано с разгулом стихии, таким как бури и наводнения.

Кроме того, преступность заставляет людей становиться внутренне перемещенными лицами. Так, по предварительным данным совета, по меньшей мере один миллион человек был насильно перемещен в результате связанного с преступностью насилия в Мексике и Центральной Америке.