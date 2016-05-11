Весь мир, 9 ноября, 2012, 12:23 — ИА Регнум. Компания Aston Martin работает над открытой версией Vanquish. Модель может получить приставку Volante к основному названию.

По слухам, кабриолет оснастят тканевым верхом в духе DB9 и Vantage. Кузовные панели суперкара выполнят из углепластика, а шасси - из сплава алюминия и углеволокна. Под капотом автомобиля, скорее всего, установят 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 573 л.с. Мотор в паре с 6-ступенчатой трансмиссией ZF будет разгонять новинку до 100 км/ч всего за 4,2 сек.

Как рассказали представители британской марки, автомобиль дебютирует не позже 2013 года.