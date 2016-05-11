Москва, 11 мая, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Москве с 9 по 19 июня 2016 года на 33 площадках пройдет фестиваль «Наш продукт». Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, темой ярмарочной выставки станут традиции древней Руси.

fermarket.ru Мясо

«Медвежатину, оленину, мясо косуль и другие продукты планируют привезти на гастрономический фестиваль «Наш продукт» со всей России, а также из стран Таможенного союза», — сообщается на сайте.

Как заявили организаторы фестиваля, в каждом округе города и на центральных площадках установят порядка 300 шале.

Напомним, на семи площадках Москвы пройдет фестиваль «Рыбная неделя» с 13 по 22 мая 2016 года.