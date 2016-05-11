Москва, 11 мая, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля 11 мая растет к доллару и снижается к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:34 мск доллар США потерял 6 копеек и опустился до 66,25 рубля. Евро к этому времени вырос на 12,2 копейки и составил 75,4810 рубля.

Ранее баррель Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже снизился на 0,419% до $45,33. Марка WTI в Нью-Йорке подешевела на 0,495% и составила $44,44 за баррель.