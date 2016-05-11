Казань, 11 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Доходы руководителя Татарии Рустама Минниханова в 2015 году составили чуть более 6 млн рублей, сократившись за год почти в два раза, однако доходы его супруги Гульсины выросли за год более чем в 30 раз, такие данные опубликованы на официальном сайте президента республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

В период с 1 января по 31 декабря 2015 года Рустам Минниханов заработал 6 млн 67 тысяч рублей, в то время как за аналогичный период 2014 года его доход достиг 11 млн 834 тысяч рублей с учетом продажи автомобиля.

Объектов недвижимости, как и транспортных средств, в собственности главы региона нет.

Доход его супруги Гульсины Миннихановой в прошлом году достиг 256 млн 552 тысяч рублей с учетом наследования, в то время как в 2014 году ее доход оценивался лишь в 8 млн 197 тысяч рублей. Миннихановой принадлежит жилой дом площадью 263,2 кв. м, где она проживает вместе с мужем и ребенком, а также гостевой дом, квартира, два земельных участка и машиноместо.

Кроме того, в ее владении находится квартира и два парковочных места на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Никаких транспортных средств супруге Рустама Минниханова не принадлежит.