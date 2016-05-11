Москва, 11 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, играющие за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

iihfworlds2016.com Чемпионат мира по хоккею в России

Сегодня, 11 мая, «Вашингтон» проиграл хоккейному клубу «Питтсбург» в шестом матче ¼ финала серии плей-офф НХЛ. «Тренерский штаб сборной России вызвал игроков «Вашингтона», выбывшего сегодня из розыгрыша Кубка Стэнли: защитника Дмитрия Орлова, нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин также получил вызов в сборную России.

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Напомним, что матчи чемпионата мира по хоккею 2016 года начались в Москве и Санкт-Петербурге с 6 мая и продлятся до 22 мая. В России в третий раз проводится чемпионат мира по хоккею после турниров 2000 и 2007 годов.