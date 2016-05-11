Нальчик, 11 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Операция по спасению туриста в горах Кабардино-Балкарии завершилась успешно. Пострадавшего эвакуировали с помощью вертолета и доставили в больницу города Пятигорска. Как сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе регионального управления МЧС, на помощь жителю Кисловодска, которому стало плохо 10 мая при восхождении в районе Джылы-Су, был направлен вертолет МИ-8 авиационно-спасательного центра Северо-Кавказского регионального центра МЧС России.

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На борту находились спасатели и врач Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Около 16:50 вертолет совершил посадку в районе «Хижины Олейникова» на склоне Эльбруса на высоте 3800 м и эвакуировал пострадавшего. В настоящее время жизнь 23-летнего уроженца Ставропольского края вне опасности.

Как отметили в МЧС, управлял вертолетом в крайне сложных погодных условиях Вячеслав Бодров — лучший пилот МЧС России 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 мая, около 14:25 в управление спасательного ведомства Кабардино-Балкарии поступила информация, что во время подъема в районе Джылы-Су на скалах Ленца на высоте 4800 метров туристу стало плохо. Для оказания помощи на место, где предположительно находился альпинист, выдвинулась группа спасателей.