Калуга, 11 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Обнинский городской суд Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя.

tverigrad.ru В социальной сети «В Контакте» молодой человек размещал экстремистские материалы.

Как сообщила 11 мая корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Обнинска Ольга Морозова, в суде установлено, что молодой человек, придерживаясь националистических взглядов, испытывая неприязнь к лицам другой расы и национальности, в период с 30 апреля 2013 года до 30 июля 2014 года в социальной сети «В Контакте» размещал на своей странице для всеобщего обозрения видео, фотоматериалы, графические изображения и аудиофайлы, в которых содержалась информация о совершении противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности, т. е. размещал экстремистскую информацию, рассчитывая на ознакомление с нею граждан из числа неопределенного круга лиц.

Суд с учетом мнения государственного обвинения признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием из заработной платы в доход государства 15% ежемесячно.