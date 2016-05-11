Абакан, 11 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Хакасии стали известны результаты инвентаризации земельных участков вокруг 27 основных озер Ширинского района. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 мая, в республиканском правительстве, вокруг этих озер ежегодно отдыхают тысячи жителей и гостей региона, что приносит прибыль базам отдыха и коммерсантам, которые занимаются торговлей и предоставлением услуг на этой территории. Однако налоги от такой деятельности в бюджет практически не поступают.

gkt19.ru В Хакасии

В связи с этим в Хакасии проводится проверка, направленная на выявление недобросовестных налогоплательщиков. Этим занимается специальная комиссия.

О результатах инвентаризации главе региона Виктору Зимину на совещании по увеличению доходной части республиканского бюджета рассказал первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Хакасии Дмитрий Панарин. «Из 1 219 земельных участков, которые расположены вокруг целебных озер, более 1 100 считаются землями сельхозназначения. При этом понятно, что здесь никто ничего не садит и не сеет — здесь расположены базы отдыха», — отметил Панарин.

По данным республиканских властей, из-за этого бюджет муниципального образования недополучает миллионы рублей в виде налоговых поступлений. Например, сейчас от туристических баз на озере Беле в бюджет в виде налогов поступает 51 тысяча рублей в год. «Если же перевести данные земельные участки в другую категорию, которая предполагает осуществление туристической деятельности, налоговые поступления вырастут в десятки раз и составят миллионы рублей. К примеру, только одно озеро Шунет при правильном оформлении земель способно привлечь в бюджеты всех уровней 2,5 млн рублей налоговых поступлений в год», — говорится сообщении правительства Хакасии.

По оценкам экспертов, «системная работа в этом направлении может увеличить доходную часть бюджета на 45 миллионов рублей в год». «Нужно навести порядок с местами массового туристического отдыха», — подытожил глава Хакасии.

Добавим, в конце апреля текущего года в Государственном комитете по туризму Хакасии прошло региональное совещание по вопросу развития туризма в муниципальных образованиях республики. Одной из главных тем совещания стала тема подготовки к летнему туристскому сезону. По данным ведомства, для увеличения потока туристов на местах планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности и привлечение отдыхающих. При этом «особое внимание» планируют уделить работе по организации пляжей, профилактике заболеваний, передающихся клещами, и так далее.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Хакасию в 2015 году посетили более 500 тысяч туристов. По оценкам республиканского Госкомтуризма, туристский поток в Хакасию «продолжает стабильно расти».