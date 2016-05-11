Пермь, 11 мая, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Комментируя поступок прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II, известный пермский политтехнолог Александр Пахолков заявил корреспонденту ИА REGNUM, что первым и основным мотивом столь экстравагантного поступка он видит желание выделиться. Факт же выбора для этого иконы он считает непродуманным шагом, который сразу порождает массу смыслов: начиная с элементарного незнания история или намека на свое царственное происхождение и заканчивая расчетом на бурную реакцию накануне праймериз «Единой России».

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Если бы Наталья Поклонская немного подумала, то… она могла бы нести портрет одного из маршалов Победы или фото героя обороны Крыма, — подчеркнул Александр Пахолков. — Думаю, такой поступок не остался бы незамеченным, а вот выход с иконой не добавит ей голосов ни среди верующих, ни среди неверующих», — заключил политтехнолог.

Напомним, что во время прохождения «Бессмертного полка» единственное, что запретили организаторы, — символика любых партий, общественных движений и предприятий. «Это не имиджевая площадка. Это одна страна и один полк. В этот день мы все несём на своих руках своих родных и близких. И это их парад Победы», — говорят организаторы «Бессмертного полка».