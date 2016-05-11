Москва, 11 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В России начался ползучий процесс повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Партия призывает отказаться от накопительно-страховой пенсионной системы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский пенсионер

«Надо не повышать пенсионный возраст, а переходить к системе солидарности поколений, распределительной системе пенсий», — отметил депутат Госдумы. «В этом случае будут обеспечены пенсиями будущие пенсионеры. Сейчас работающие люди, которых становится все меньше в России, вынуждены оплачивать и свою будущую пенсию, и оплачивать пенсию будущих пенсионеров», — указал он.

«Фракция «Справедливая Россия принципиально против повышения пенсионного возраста. Мы будем требовать отказаться от накопительно-страховой системы», — подчеркнул Емельянов.

Госдума 11 мая в третьем чтении примет закон о поэтапном повышении пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих.