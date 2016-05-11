Москва, 11 мая, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

capitals.nhl.com Александр Овечкин

Команда Овечкина не сможет продолжать борьбу за Кубок Стэнли после проигрыша «Питтсбургу» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Тем не менее, Овечкин признан лучшим снайпером чемпионата. На его счету 50 шайб в 79 матчах.

Александр Овечкин является одним из самых успешных российских легионеров в НХЛ. В 2008 году спортсмен подписал 13-летний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на сумму $124 млн, что стало первым случаем в НХЛ. До него никто из хоккеистов контракты на сумму свыше $100 млн не подписывал.

Чемпионат мира по хоккею 2016 года проводится в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая. Сборная России выиграла у Латвии (4:0) и Казахстана (6:4), но проиграла команде Чехии (3:0). Следующим соперником российской команды будут датчане. Матч пройдет 12 мая.