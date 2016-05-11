Ростов-на-Дону, 11 мая, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Найденные жителями трех районов Ростовской области боеприпасы в количестве 60 штук обезврежены. Снаряды, пролежавшие более 70 лет в земле, но, тем не менее, представлявшие опасность, были обнаружены в Неклиновском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районе. Их уничтожили путем подрыва, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС 11 мая.

vk.com/mius_front Боеприпасы времен войны

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены в прошлые выходные. Так, в Неклиновском районе 23 снаряда таились в районе пруда. Схрон был обнаружен бригадой №1 СПК колхоза «Миусский» Покровского сельского поселения. В Куйбышевском районе 37 боеприпасов были найдены неподалеку от райцентра. А в Матвеево-Курганском районе один снаряд был обнаружен при проведении земляных работ в селе Анастасиевка.

Кроме того, в прошедшие выходные был обезврежен схрон с 19 снарядами, который на прошлой неделе был найден на территории Грузиновского сельского поселения Морозовского района.

Напомним, что в Ростовской области началась Вахта памяти. Поисковики регулярно находят десятки, а то и сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны.