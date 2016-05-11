Анадырь, 11 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Коллектив ученых из США и России провел сбор данных, необходимых для подсчета численности чукотско-аляскинской популяции белых медведей и ледовых форм тюленей. Наблюдения за животными специалисты проводили путем облета территории на самолетах, сообщает Совет по морским млекопитающим на странице организации в социальной сети Facebook.

goodfons.ru Белые медведи

Совместный авиа мониторинг проходит апреле и мае текущего года. В период с 18 по 26 апреля ученые осуществили 4 полета на самолете-лаборатории Ан-26 «Арктика» в российской части Чукотского моря и восточной части Восточно-Сибирского моря.

По результатам выполнения 20 длинных учетных галсов общей длиной 7 200 км были обнаружены тюлени — морской заяц и кольчатая нерпа ‑ и белые медведи, по местам обитания которых собрано несколько сотен регистраций.

Как отмечают специалисты, благодаря хорошей погоде собран значительный объем данных, который позволит оценить численность животных в данном районе.

С 10 по 24 мая в Чукотском море пройдет второй этап авиационных исследований, в ходе которого будут собраны данные о численности кольчатых нерп (акиб).

Проект, осуществляемый в рамках сотрудничества России и США по сохранению видов дикой флоры и фауны носит название «Арктический странник», совместную работу над ним ведут Совет по морским млекопитающим (СММ), Институт проблем экологии и эволюции им. Северцова (ИПЭЭ РАН), Всемирный фонд дикой природы (WWF России) и заповедники региона.