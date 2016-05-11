Китай, 11 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Широкий общественный резонанс вызвал случай в одном из магазинов в китайском городе Юньфу, где мужчина во всей силы ударил двухлетнего ребенка ногой в область груди. Произошедшее было запечатлено камерами видеонаблюдения.

mt.sohu.com Запись инцидента с видеокамер

Инцидент произошел еще 6 мая, однако общественность узнала о случившемся 10 мая — сюжет о неоправданной жестокости был показан на центральном телевидении Китая, пишет «Сина синьвэнь».

По словам женщины, чей ребенок пострадал в результате действий неизвестного мужчины, ее дочь спокойно гуляла по торговому залу. Увидев другого ребенка, девочка подошла к нему, однако отец мальчика неадекватно отреагировал на это, сильно ударив ребенка ногой в область груди.

Удар, нанесенный ребенку, был настолько сильным, что девочка отлетела на несколько метров, после чего ударилась об пол. Задержать мужчину не удалось, он покинул торговый зал в то время, пока мать успокаивала свою двухлетнюю дочку.

Девочка была доставлена в одну из больниц Юньфу. Врачи заявили, что ребенок получил серьезный ушиб грудной клетки. Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Мужчина объявлен в розыск.