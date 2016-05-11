Москва, 11 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Жители России, ведущие домашнее хозяйство и занимающиеся покупками, отмечают наиболее ощутимый рост цен на овощи и фрукты, мясо и молоко. Так, о повышении стоимости овощей и фруктов говорят 77% опрошенных, в том числе 40% говорят о существенном росте) — индекс роста цен на данный товар в апреле составил 56 пунктов против 70 пунктов в апреле 2015 года. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фредерик Морган. Молоко для телят. 1883

Рост цен на мясо заметили 68% (индекс 47 пунктов) и молочных продуктов — 70% (индекс 45 пунктов). О подорожании хлеба говорят 63% опрошенных (индекс 36 пунктов сегодня и 52 пунктов в 2015 году), сахара — 58% (индекс 38 пунктов, год назад — 58 пунктов), круп и макарон — 57% (индекс 36 пунктов против 55 пунктов год назад).

Среди услуг и непродовольственных товаров большинство жителей России (70%) отмечают подорожание коммунальных платежей (индекс 51 пункт). Две трети (64%) заметили повышение цен на бензин (индекс 47 пунктов). Наименее существенным, по мнению респондентов, стало повышение цен на проездные билеты — его ощутили 44% (индекс 30 пунктов, год назад — 37 пунктов).

Индекс роста цен демонстрирует восприятие россиянами инфляции. Показатель рассчитывается как сумма оценок повышения стоимости. Чем выше значение индекса, тем выше инфляция.

Опрос проведен 23−24 апреля в 130 населенных пунктах из 46 регионов России. Опрошены 1600 человек старше 18 лет методом личного интервью. Погрешность не превышает 3,5%.