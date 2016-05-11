Вашингтон, 11 мая, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама выступит с призывом о ядерном разоружении в рамках короткой речи или заявления, которые глава Белого дома сделает в ходе своего визита в Хиросиму, сообщает Kyodo News со ссылкой на информацию, предоставленную 11 мая близким к американо-японским отношениям источником.

diogenesii.wordpress.com Мемориал мира в Хиросиме

В свою очередь, в правительстве Японии отметили, что в Хиросиме — городе, стертом с лица земли в результате ядерной бомбардировки США в 1945 году — президент США может возложить цветы у памятника погибшим в Мемориальном парке мира в ходе своего визита 27 мая. Барак Обама также может посетить расположенный в парке Мемориальный музей мира, в котором выставлена посвященная бомбардировке экспозиция.

Напомним, 10 мая стало известно, что 44-ый президент США Барак Обама совершит исторический визит в Хиросиму в рамках саммита «Большой семерки» — шаг, который еще не совершал ни один глава Белого дома со времен ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

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Несмотря на исторический характер шага Обамы, ожидать извинений от администрации США за бомбардировку не приходится, о чем открыто заявили в Белом доме. По мнению многих аналитиков, такая настойчивость в этом вопросе связана с деликатным характером подобного шага.

Извинения не поступят из-за того, что они вызовут столько же споров, сколько и сама бомбардировка, которая, по мнению граждан США, помогла избежать значительных жертв среди военнослужащих США в войне с Японией. Также в некоторых кругах США считают, что бомбардировка городов спасла Японии от оккупации Советским Союзом.

По мнению самих переживших бомбардировку, не столько важны извинения от администрации США, сколько активные меры для полного ядерного разоружения, к которому Барак Обама и призывал в начале своего пребывания на посту главы США. В частности, его знаменитая речь в Праге, где он призвал к созданию безъядерного мира, принесла ему Нобелевскую премию мира.

До Барака Обамы самым высокопоставленным чиновником США, посетившим мемориальный комплекс, был государственный секретарь США Джон Керри, побывавший в Хиросиме в рамках подготовки саммита «Большой семерки», который пройдет в печально известном городе.

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