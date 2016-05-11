Москва, 11 мая, 2016, 09:29 — ИА Регнум. С начала 2016 года для прохождения службы в войсках Восточного военного округа отобраны более 5 тысяч контрактников. До конца года планируется набрать еще около 19 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солдаты российской армии

Наибольшая активность граждан наблюдается в Республике Бурятия и Забайкальском крае, в этих регионах планируется набрать примерно по 3 тысячи кандидатов.

Во время акции «Агитпоезд «Армия Победы» на территории ВВО было дополнительно развернуто 8 мобильных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. Их посетили более 1.5 тысячи молодых людей, более 500 из которых изъявили желание поступить на военную службу в войсках округа.

Отметим, на территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В 2015 году пункты отбора граждан на военную службу по контракту набрали около 26 тысяч кандидатов.