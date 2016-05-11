Чита, 11 мая, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В Забайкалье продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гослесслужбе края, по состоянию на 11 мая в регионе действует 41 лесной пожар, общая площадь которых составляет 11 031 гектаров, из них 10 пожаров локализованы на площади 1243 га. Накануне в Забайкалье также действовал 41 пожар на площади 6185 гектаров.

inhabitat.com Лесной пожар

Огонь бушует в Александрово-Заводском, Балейском, Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском, Сретенском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Калганском, Красночикойском, Кыринском, Могочинском, Чернышевском, Читинском, Шелопугинском районах, в районе населенных пунктов Ушмун, Гутай, Жиндо, Тырин, Мангидай, Чалбучи, Стретенск, Хилок, Жирекен, Шелопугино.

На тушении лесных пожаров работает 951 человек, в том числе 202 парашютиста-десантника, задействовано 155 единиц техники.