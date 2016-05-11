Сталин жив? В Кабардино-Балкарии установили бюст вождя
Нальчик, 11 мая, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Бюст Иосифа Сталина открыли в День Победы в селении Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарии. Как сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе регионального отделении КПРФ, этот акт не только дань благодарности великому вождю, открытие бюста, по мнению партийцев, восстанавливает историческую справедливость.
Идея установки бюста Сталина принадлежит коммунисту Зелимхану Шехинаеву. Деньги на изготовление монумента были собраны его однопартийцами и сочувствующими гражданами. То, что церемония открытия бюста прошла в День Победы, по словам организаторов, особенно ценно.
«Лучшего подарка ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто пережил ужасы войны, придумать было трудно. Воины-освободители и их потомки теперь знают куда прийти, чтобы поблагодарить великого человека, стратега, гения Иосифа Виссарионовича Сталина за победу, мир и свободу, данную человечеству», — отмечается в официальном сообщении на сайте регионального отделения КПРФ.
При этом подчеркивается, что имя Сталина неразрывно связано с Великой Победой, а благодаря ему самому «мы сегодня живем, работаем, любим, растим под мирным небом детей и внуков».
Стоит отметить, что в последнее время идеи возрождения имени Сталина появились и у активистов в других регионах России. Бюсты Сталина установлены в Северной Осетии, Пензе, Липецке. В Марий Эл, в поселке Шелангер у проходной мясокомбината «Звениговский», осенью прошлого года открыт первый памятник, представляющий вождя в полный рост.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте инициативная группа жителей города добивается установки бюста «вождю всех народов». В настоящее время ведется сбор средств на памятник. Предполагаемым местом установки монумента является набережная Оби, откуда горожане уходили на фронт в годы войны. Монумент Иосифу Сталину намереваются установить и коммунисты из Екатеринбурга.
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В Сургуте инициативные горожане намерены установить бюст Сталина