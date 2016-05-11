Нальчик, 11 мая, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Бюст Иосифа Сталина открыли в День Победы в селении Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарии. Как сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе регионального отделении КПРФ, этот акт не только дань благодарности великому вождю, открытие бюста, по мнению партийцев, восстанавливает историческую справедливость.

kprf-kbr.ru 9 мая 2016 года. Открытие бюста Сталина в селении Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарии

Идея установки бюста Сталина принадлежит коммунисту Зелимхану Шехинаеву. Деньги на изготовление монумента были собраны его однопартийцами и сочувствующими гражданами. То, что церемония открытия бюста прошла в День Победы, по словам организаторов, особенно ценно.

«Лучшего подарка ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто пережил ужасы войны, придумать было трудно. Воины-освободители и их потомки теперь знают куда прийти, чтобы поблагодарить великого человека, стратега, гения Иосифа Виссарионовича Сталина за победу, мир и свободу, данную человечеству», — отмечается в официальном сообщении на сайте регионального отделения КПРФ.

При этом подчеркивается, что имя Сталина неразрывно связано с Великой Победой, а благодаря ему самому «мы сегодня живем, работаем, любим, растим под мирным небом детей и внуков».

Стоит отметить, что в последнее время идеи возрождения имени Сталина появились и у активистов в других регионах России. Бюсты Сталина установлены в Северной Осетии, Пензе, Липецке. В Марий Эл, в поселке Шелангер у проходной мясокомбината «Звениговский», осенью прошлого года открыт первый памятник, представляющий вождя в полный рост.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте инициативная группа жителей города добивается установки бюста «вождю всех народов». В настоящее время ведется сбор средств на памятник. Предполагаемым местом установки монумента является набережная Оби, откуда горожане уходили на фронт в годы войны. Монумент Иосифу Сталину намереваются установить и коммунисты из Екатеринбурга.

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