Москва, 11 мая, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Кобелев официально отправлен в отставку, сообщается на сайте клуба.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Чикишев, ранее тренировавший молодежную команду клуба «Динамо», которую теперь доверят Кириллу Новикову.

На текущий момент «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В предыдущих четырех матчах футболисты клуба не смогли забить ни одного гола.

Напомним, Кобелев летом 2015 года занял пост спортивного директора футбольного клуба «Динамо», после чего сменил ушедшего главного тренера команды Станислава Черчесова. Кобелев не в первый раз возглавил клуб, он занимал эту должность с 2006 по 2010 год. В 2008 году под его руководством «Динамо» завоевало бронзу чемпионата России.

В предстоящем 28-м туре «Динамо» сыграет 12 мая с «Ростовом». Далее команде предстоит встреча в гостях с краснодарской «Кубанью» и санкт-петербургским «Зенитом».