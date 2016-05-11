Москва, 11 мая, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть корректируются вниз на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США после роста накануне, свидетельствуют данные электронных торгов 11 мая.

lukoil.ru Нефтяные вышки

К 09:04 мск баррель Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже снизился на 0,419% до $45,33. Марка WTI к этому времени в Нью-Йорке подешевела на 0,495% и составила $44,44 за баррель.

Ранее API опубликовал данные, согласно которым нефтяные запасы выросли до рекордного уровня в 543,1 млн. баррелей — они увеличились за неделю, завершившуюся 6 мая на 3,45 млн баррелей.