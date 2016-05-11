Москва, 11 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Brent прикладывала усилия для того, чтобы восстановить недавние потери и ей это практически удалось. Часть инвесторов поспешили подобрать актив на более привлекательных низких уровнях. Это еще раз подтверждает, что рынок, в целом, верит в умеренный восходящий тренд по нефти, однако не торопится скупать ее слишком активно, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Стало известно, что компания Shell запустила добычу в канадской провинции Альберта, хотя многие нефтегазовые компании пока не вошли в полноценный режим работы после пожаров. Впрочем, на рынок нефти, а, значит, и на цену Brent, скорее всего, в будущем это будет оказывать минимальное влияние», — сказала Афанасьева.

«Сегодня на повестке дня традиционный отчет пот Минэнерго США по запасам нефти, который вероятно подтвердит новый всплеск роста запасов. Таким образом, не исключено, что Brent в течение сегодняшнего дня, 11 мая, вновь может попасть под давление и торговаться вблизи 45,00 долл./барр. вплоть до публикации отчета», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, нефть дешевеет на данных о росте запасов сырья от API и новостях из Канады. По состоянию на 07.54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% — до 45,35 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,45% — до 44,45 доллара за баррель.