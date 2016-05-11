Вашингтон, 11 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Кеплер» обнаружил 1284 планеты, из которых девять располагаются на орбитах, позволяющих существование жидкой волы и пригодных для зарождения жизни, сообщает NASA.

kepler.nasa.gov Поле зрения Кеплера

Учёные продолжают искать ответ на вопрос «одни ли мы во вселенной?». Для этого им необходимо обнаружить, каталогизировать и классифицировать планеты, способные поддерживать жизнь.

Телескоп «Кеплер», специально созданный для поиска экзопланет, был выведен на орбиту в мае 2009 года. В декабре 2015 года телескоп обнаружил экзопланету-суперземлю HIP 11 6454b в созвездии Рыб.

На текущий момент команда «Кеплера» отчиталась об открытии и подтверждении существования 1284 ранее неизвестных планет. Девять из них расположены на таком расстоянии от звезд, которое позволяет произойти реакциям, теоретически положившим начало жизни на Земле.

Эти планеты могут оказаться небольшими газовыми гигантами или могут всегда быть обращены одной стороной к своей звезде. Но особое внимание ученых привлекают планеты Kepler-1229b и Kepler-1638b, вращающиеся вокруг солнцеподобных звезд и по размерам примерно равные Земле. Их дальнейшее изучение планируется проводить при помощи новых телескопов TESS и «Джеймс Уэбб», способных анализировать атмосферу далеких планет.

Пока же эту задачу приходится решать при помощи «Кеплера», пережившего серьезную аварию в 2013 году.