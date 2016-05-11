Барнаул, 11 мая, 2016, 08:52 — ИА Регнум. УФСБ России по Алтайскому краю сегодня, 11 мая, обнародовали детали спецоперации по пресечению международной преступной группы, специализирующейся на поставке наркотических средств.

пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю Партия героина, которую задержали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю

«При попытке сбыта героина в особо крупном размере с поличным задержаны гражданин Республики Узбекистан 1994 г.р. и гражданин России 1970 г.р. Более 5 кг высококонцентрированного наркотика находилось в спортивной сумке задержанных. Установлено, что обменять этот героин они планировали на два автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 10 млн. рублей», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Наркоторговцы арестованы. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.228.1 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой).

Установлено, что наркотики привезены в Алтайский край из одной из Центральноазиатских республик для дальнейшего распространения на территории России.