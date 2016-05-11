Москва, 11 мая, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Рублю удалось с честью пережить неблагоприятную динамику по Brent, однако и восстановление нефти не оказало на валюту никакого влияния. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, остался глухим российский рубль и к умеренно позитивному тону рейтингового агентства Moody’s в отношении перспектив российской экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«На ближайшее время, вероятно, масштабы падения российской валюты будут носить ограниченный характер. Свою роль здесь может сыграть и вероятная коррекция цен на нефть, которая уже наблюдалась 10 мая, и постепенный рост активности экспортеров в преддверии налогового периода», — отметила Афанасьева.

«11 мая из отчетов в центре внимания будет оставаться публикация еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США. Если рост объемов окажется не таким значительным, это может вернуть цены на нефть в район 48,00 долл./барр, а пара USD/RUB, соответственно, может пойти ниже 64,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, агентство Moody’s отметило, что ждет роста ВВП и в текущем квартале, и в течение 2017 года, правда, в целом за 2016 год агентство прогнозирует падение ВВП на 1,5%. На 11 мая Центробанк РФ установил официальные курсы евро и доллара к рублю — доллар вырос на 13,49 копейки до 66,3277 рубля. Евро подешевел на 3,83 копейки и составил 75,5406 рубля.