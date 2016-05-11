Оренбург, 11 мая, 2016, 08:34 — ИА Регнум. В Оренбурге 12 мая пройдет велопробег и митинг для того, чтобы привлечь внимание власти к проблемам общественного транспорта: сервису и стоимости проезда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области, в велопробеге примут участие студенты, работающая молодежь, а также активные оренбуржцы, неравнодушные к городским проблемам. Всего заявлено 80 участников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велосипедист

По словам председателя Молодежного совета Федерации профсоюзов Константина Гусева, формат велопробега выбран неслучайно: «Многие студенты отказываются от езды в общественном транспорте и пересаживаются на «двухколесного друга». Мы считаем, что это целесообразно. Чем платить 20 рублей за проезд, лучше отложить средства на что-то действительно нужное. Сейчас проезд по отношению к стипендии такой, что последней едва хватает на 60 поездок».

Он также подчеркнул, что цель акции — чтобы руководство города обратило внимание на эту проблему, предусмотрело льготы для горожан. Как известно, цена билета на общественный транспорт — это своего рода показатель отношения муниципальной власти к населению

Профсоюзная активистка Лина Иванова отметила, что у участников велопробега имеется много вопросов и по качеству обслуживания в городских автобусах. Тариф растет, а сервис остается на прежнем уровне. Стоимость за проезд в автобусах и газелях завышена, для многих категорий населения она неподъемна.

На митинг приглашены представители администрации Оренбурга, транспортного хозяйства города, перевозчики. Организаторы акции надеются получить ответ от структур, имеющих отношение к развитию общественного транспорта. Добавим, организатором необычного велопробега является Молодежный совет Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Максим Фазуллин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас для проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах действует единый проездной билет. Его стоимость — 570 рублей (на один вид транспорта и 770 рублей (на два вида транспорта). Он также подчеркнул, что стоимость проездного не менялась уже семь лет. Льгот для молодежи уже давно нет.

По словам чиновника, требовать от муниципального образования льгот на проезд в коммерческом транспорте нерационально. Федеральный закон дал право частникам повышать стоимость проезда самостоятельно и исключил из этого процесса муниципалитеты. «Получается, прав нам не дали, но эти права от нас пытаются требовать», — сказал Максим Фазуллин.

Добавим, что на сегодняшний день в Оренбурге городской автопарк составляют 250 единиц транспорта: 95 троллейбусов и 155 автобусов.