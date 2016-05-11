Квебек, Канада, 11 мая, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Пятнадцатилетний школьник из Квебека (Канада) Уильям Гадури обнаружил неизвестный науке затерянный город майя, пользуясь своей теорией и картой звездного неба, сообщает сайт Gizmodo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Руины города майя

Мальчик, интересовавшийся исчезнувшими цивилизациями Центральной Америки, сначала не мог понять, почему майя строили свои города в горах, отдаленных от рек районах и прочих неудобных местах. Потом Уильям заметил, что расположение 117 городов майя совпадает с проекцией созвездий на карту местности.

Затем Гадури обнаружил, что одному из созвездий, состоящему из трех звезд, соответствуют только два индейских поселения. Любознательный школьник обратился в Канадское космическое агентство (ККА) с просьбой передать ему детальные спутниковые фотоснимки по координатам предполагаемого города.

Оказалось, что многие структуры местности имеют подозрительно правильные формы, а более детальное изучение снимков показало наличие пирамиды и трех десятков иных сооружений. Уильям Гадури решил назвать открытый им город K'aak Chi (Огненный Рот). В ближайшее время возможна экспедиция к этому поселению и канадский школьник надеется принять в ней участие.