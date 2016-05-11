Астрахань, 11 мая, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Жителям двух районов Астрахани вернули воду. По информации «Астрводоканала», холодное водоснабжение в Кировском и Ленинском районах восстановлено полностью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Когда именно вода начала поступать в краны горожане, не уточняется. Накануне ИА REGNUM в «Астраводоканале» заявили, что ориентировочно восстановительные работы планируется закончить к 22:00 10 мая.

Напомним, горячие и холодное водоснабжение было частично прекращено в Кировском и Ленинском районах с 13:00 10 мая. Как сообщила местная администрация, причиной стали ливневые дожди, из-за которых подтопило главную канализационную станцию.

Всего в зону отключения попали 90 тыс. жителей (в списке значилось почти 70 улиц). Сотрудники водоканала в срочном порядке приступили к аварийно-восстановительные работам на насосной станции по ул.Б.Алексеева, 53.