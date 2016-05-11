Улан-Удэ, 11 мая, 2016, 08:06 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается борьба с лесными пожарами, площадь возгорания за сутки выросла с 11,6 тыс. га до 18,8 тыс. га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной Пожар

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), в Бурятии утром 11 мая зарегистрировано 32 действующих возгорания. Действует режим чрезвычайной ситуации.

При этом за прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала 18 очагов на общей площади около 1,5 тыс. га в 11 районах республики и пригороде Улан-Удэ. Еще восемь очагов на площади более 1,7 тыс. га локализованы в Кяхтинском, Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Кабанском, Курумканском, Селенгинском районах.

По информации агентства, продолжается наращивание группировки лесной охраны. Накануне в рамках межрегионального маневрирования в Бурятию прибыли 33 сотрудника федерального резерва «Авиалесоохраны» из Иркутской области. Сейчас в ликвидации лесных пожаров задействованы 1 193 человека, в том числе парашютисты-пожарные и местные жители. Применяется 250 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Ведется патрулирование и переброска сил самолетами АН-2, вертолетами МИ-2 и МИ-8.

Действующие очаги зарегистрированы в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Прибайкальском, Хоринском, Баргузинском, Бичурском районах. В РАЛХ уточнили, что все возгорания возникли из-за неосторожного обращения местного населения с огнем, в том числе из-за перехода огня с земель сельхозназначения. В Прибайкальском районе продолжается тушение двух очагов, возникших из-за обрыва линии электропередачи. За прошедшие сутки обнаружено 18 новых возгораний на общей площади около 370 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 167 очагов. Пройденная огнем площадь составляет около 25 тыс. га. В агентстве напомнили, что в прошлом году к 11 мая с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 417 очагов. Площадь, пройденная огнем, составила около 55 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 мая в Бурятии действовало 40 возгораний на общей площади более 11,6 тыс. га.