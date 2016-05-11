Сан-Антонио, США, 11 мая, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Баскетбольный матч ½ финала плей-офф Западной конференции НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс» завершился победой «Тандера» со счетом 95:91, сообщает «Чемпионат».

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Матч проходил на домашней площадке «Спёрс» и всю его первую половину гости явно лидировали. Лишь в третьей четверти «Спёрс» вырвались вперед на 12 очков, но «Тандер» в самой концовке оказались сильнее.

В составе «Тандер» 35 очков и 11 подборов заработал Расселл Уэстбрук. Лучшим у хозяев площадки стал Кавай Леонард, заработавший 26 очков. Итог пяти матчей серии составляет 3:2 в пользу «Оклахома-Сити».