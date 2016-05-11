Владивосток, 11 мая, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Депутат-коммунист Законодательного собрания Приморского края Владимир Беспалов считает, что икона Николая II не имеет права присутствовать на любых мероприятиях в День Победы. Царь, который пролил много крови, никоим образом не относится к великому подвигу русского народа, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM парламентарий.

Владислав Осипов ИА REGNUM 9 мая 2015. Бессмертный полк. Наталья Поклонская

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II. Этот жест вызвал общественный резонанс, поскольку касается особенно дорогой исторической памяти.

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«Мне Поклонская, в общем-то, симпатична, у нее есть адекватные действия, но ее шествие с иконой Николая II в «Бессмертном полку» вызывает в первую очередь недоумение, во-вторую, сожаление. При его власти пролилось много крови, и фигура этого царя не должна быть где-либо в День Победы. Если встала в полк — иди, можно взять флажок, но икону царя — это уже слишком. Эта личность и события Великой Отечественной войны не сопоставимы. Очень жаль, что у Поклонской нет разграничений и понятий в этом смысле», — подчеркнул Владимир Беспалов.