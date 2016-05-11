Ростов-на-Дону, 11 мая, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, ровно в 11:00 стартуют продажи билетов на матч между «Ростовом» и «Уралом». Встреча станет заключительным домашним поединком для дружины Курбана Бердыева в чемпионате России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, купить билет можно, как и прежде, двумя способами — онлайн и через салоны связи «Евросеть».

vk.com/fcrostov Болельщики «Ростова»

Отметим, что игра 29-тура станет предпоследней. Домашние футбольные баталии в последнее время пользуются небывалым спросом не только у болельщиков, но и у тех, кто футболом раньше никогда не увлекался. В связи с этим было принято решение о продаже билетов по цене первой категории. Это означает, что обойдётся проход на стадион «Олимп-2» в два раза дороже положенного. Решит ли это проблему с перекупщиками билетов, пока неизвестно.

Напомним, что игра с «Уралом» состоится 16 мая. До этой встречи жёлто-синим предстоит выделкой поединок с «Динамо» на столичном стадионе «Арена-Химки». Этот матч пройдет 12 мая. А завершится чемпионат России для ростовчан выездной встрече с «Тереком» из Грозного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Бердыева — 54 очка. Опережает жёлто-синих только дружина Леонида Слуцкого — у ЦСКА 56 очков.