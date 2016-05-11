Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Количество больных ВИЧ на Камчатке растет с пугающей прогрессией, причем меняется и возраст заразившихся, заявили корреспонденту ИА REGNUM специалисты регионального Центра СПИД.

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По словам медиков, за 4 месяца текущего года уже зарегистрировано 65 случаев ВИЧ-инфекции, что превышает в 2,3 раза аналогичный период 2015 год, в котором, в общей сложности было выявлено 92 больных, в том числе 8 зараженных иностранцев. «Увеличивается число смертей среди ВИЧ-инфицированных. За весь период в крае умерло 70 пациентов, в т.ч. 9 случаев смерти зарегистрировано текущем году», — отметили в Центре.

Большинство людей заражаются на Камчатке, в странах ближнего зарубежья и в других регионах России ВИЧ-инфекцией примерно по 10%. «Инфекция поражает преимущественно молодое население, вместе с тем отмечается тенденция вовлечения в эпидпроцесс и более старшие возраста. В 2015 году ВИЧ-инфицированных в возрастных группах от 20−39 лет зарегистрировано 57 человек, а в возрастной группе 40 лет и старше зарегистрировано 35 человек и отмечается рост выявления ВИЧ-инфицированных в 1,75 раза по сравнению с 2014 годом», — уточнили врачи.

По их словам, в основном ВИЧ-инфекцией на Камчатке болеют мужчины (67%), а основным фактом заражения по-прежнему остаются интимные отношения без применения презервативов.