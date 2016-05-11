Питтсбург, США, 11 мая, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Хоккейный матч ½ финала плей-офф Восточной конференции НХЛ завершился победой «Питтсбург Пингвинз» над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4: 3, сообщает «Чемпионат».

penguins.nhl.com Шайба

Матч проходил на площадке «Питтсбурга», хозяева льда вышли вперед на 6-й минуте после шайбы Фила Кессела, который во втором периоде оформил дубль и был признан первой звездой матча. Разрыв в счете усилил Карл Хагедин.

До конца второго периода Ти Джей Оши с подачи Александра Овечкина отыграл первую шайбу, а третий период усилиями Джастина Уильямса и Джона Карлсона, которому также ассистировал Овечкин, закончился со счетом 3: 3

Исход поединка решился на 7-й минуте овертайма. Ник Бонино принес победу «Питтсбург Пингвинз».

Теперь счет в серии из шести матчей стал 4:2 в пользу «Питтсбурга», а «Вашингтон» завершил своё участие в борьбе за Кубок Стэнли.