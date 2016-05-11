Южно-Сахалинск, 11 мая, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Пять подземных толчков произошли в акватории Тихого океана неподалеку от острова Шикотан. Промежуток между сейсмособытиями составлял от двух часов до нескольких минут, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области со ссылкой на данные Геофизической службы РАН.

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Первый толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован 10 мая в 15:02 по местному времени в 140 км к востоку от села Малокурильское, на глубине 33 км в координатах 43,88 СШ, 148,57 ВД. Спустя менее чем два часа, в 16:44 в том же месте произошел второй толчок магнитудой 5,1. Через несколько минут, в 16:56 в Службу срочных донесений поступили данные о третьем толчке магнитудой 5,0.

Через час, в 17:53 произошло землетрясение магнитудой 4,7, в этот раз центр толчка находился в 155 км к востоку от Малокурильского, а спустя всего 11 минут, в 18:04 подземный толчок магнитудой 4,5 произошел чуть ближе к Шикотану — в 134 км от Малокурильского.

Ни одно из сейсмособытий не ощущалось на территории Сахалинской области, возникновение цунами региону не угрожает, данных о чрезвычайных происшествиях, связанных с толчками, в экстренные службы не поступало.