Пекин, 11 мая, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Государственный комитет по развитию и реформам КНР опубликовал постановление, согласно которому до 2018 г. на развитие инфраструктуры будет выделено 4,7 трлн юаней ($721 млрд).

zjic.com Транспортная инфраструктура в Китае

Главными статьями расходов станут железнодорожные сети, аэропорты и автомобильные магистрали, пишет «Наньцзао жибао».

В опубликованном документе подчеркивается, что выделенные средства будут покрывать затраты на развитие не только внутренней, но и внешней транспортной инфраструктуры.

В 2016 г. власти КНР потратят около 800 млрд юаней ($123 млрд) на развитие железнодорожного сообщения. Деньги будут направлены на модернизацию железнодорожной сети и строительство новых путей в центральных и западных провинциях Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 мая Главное управление гражданской авиации КНР опубликовало заявление, согласно которому в 2016 г. в авиационную инфраструктуру будет инвестировано 77 млрд юаней ($11,9 млрд).