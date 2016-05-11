Пекин, 11 мая, 2016, 07:21 — ИА Регнум. В Минобороны Китая заявили, что патрули ВМС США в Южно-Китайском море вынуждают Пекин усиливать военную инфраструктуру на контролируемых КНР островах в регионе, сообщает Associated Press.

defence.gov Эсминец США William P. Lawrence

В ведомстве осудили недавний проход корабля ВМС США, который состоялся 10 мая с целью укрепить свою позицию Вашингтона, согласно которой искусственно созданные острова не обладают теми же правами, как и естественные.

Напомним, эсминец USS William P. Lawrence прошел в 22 км от рифа Файери Кросс — по границе того, что в рамках международного права считается территориальными водами острова. Риф в данный момент представляет собой остров со взлетно-посадочной полосой, а также развивающейся наземной инфраструктурой.

Китайские власти следили за проходом судна и послали ему предупреждение. В министерстве также заявили, что в связи с мерами США будет увеличено число патрулей КНР в регионе.