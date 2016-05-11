Пекин, 11 мая, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр КНР ввел «синий» уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий в северной части Китая.

rainews.it Песчаные бури в Китае

В ближайшие дни в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Цинхай, Ганьсу и Нинся ожидается похолодание и песчаные бури, вызванные резкими порывами ветра, пишет «Синьхуа».

Специалисты метеорологического центра сообщили, что улучшение погоды ожидается не ранее 13 мая. Власти провинций перевели экстренные службы в усиленный режим работы. Аэропорты работают в штатном режиме.

В КНР принята «цветная» система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой уровни опасности по мере возрастания угрозы обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате проливных дождей в центральной и южной части Китая погибли 9 человек, еще 2 числятся пропавшими без вести.