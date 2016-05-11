Вашингтон, 11 мая, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Космический грузовой корабль Dragon 11 мая должен покинуть Международную космическую станцию и доставить на Землю результаты научных экспериментов и отработанные материалы, сообщает NASA.

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Отстыковка корабля с 1,5 тоннами груза на борту назначена на 17:18 по московскому времени. Через пять с половиной часов Dragon должен упасть в Тихом океане. Отмечается, что в случае неблагоприятной погоды в районе приводнения отстыковка может быть отложена до 14 мая.

На Землю с МКС будут доставлены последние данные и анализы, собранных в ходе эксперимента по годовому пребыванию на станции российского космонавта Михаила Корниенко и американского астронавта Скотта Келли.