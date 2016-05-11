Вашингтон, 11 мая, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах в штатах Западная Вирджиния и Небраска, передаёт телеканал CNN.

donaldjtrump.com Дональд Трамп

В Западной Вирджинии, по итогам обработки 38% бюллетеней Трамп набирает более 75% голосов сторонников республиканцев. В Небраске, где подсчитано 27% бюллетеней, политик набирает более 60% голосов.

На праймериз республиканцев в двух штатах разыгрываются голоса 70 делегатов предстоящего съезда партии. Напомним, что Дональд Трамп остался единственным претендентом на президентское кресло от Республиканской партии после того, как все его оппоненты отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Таким образом, задачей Трампа является завоевать максимальное количество голосов в свою поддержку.

По подсчетам газеты The New York Times, теперь в активе Дональда Трампа имеются голоса 1108 делегатов из 1237 необходимых для выдвижения кандидатом в президенты.