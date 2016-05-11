Лхаса, Китай, 11 мая, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Китайский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках, зарегистрированных на территории Тибетского автономного района.

mg.uz Сейсмические толчки

Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано 11 мая в 9:15 по местному времени почти в 300 км от ближайших поселений. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км, пишет «Синьхуа».

В результате землетрясения никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель Китайского сейсмологического центра Пань Хуайвэнь сообщил, что в КНР завершены все работы по созданию полностью автоматизированной системы раннего предупреждения землетрясений.